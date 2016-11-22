Пресненский суд Москвы арестовал счета по делу в отношении полковника МВД России Дмитрия Захарченко, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина, передает Интерфакс.

«Суд действительно арестовал счета по делу, но так как дело под грифом “секретно”, кому точно они принадлежат, я не могу сказать», — рассказала Пылина.

Агентство сообщает, что она также отказалась уточнить сумму на арестованных счетах.

Вместе с тем источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что суд наложил арест на сумму более 16 млн евро. По словам собеседника, «арест наложен на денежные средства, находящиеся на счетах третьего лица, которые, по мнению следствия, могли быть получены преступным путем».

Адвокату Захарченко Александру Лебедевичу ничего не известно об аресте счетов Захарченко или кого-то из членов его семьи.

Напомним, в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в получении взятки в 7 млн рублей, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.

В ходе обысков у Захарченко нашли и изъяли 13 млн рублей 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро. По словам Захарченко, он не имеет никакого отношения к этим деньгам. В настоящее время он — единственный фигурнат данного дела.

29 сентября Захарченко уволили со службы в МВД. В настоящее время полковник находится под стражей. Свою вину он отрицает.