Зарина Исоева, с сентября 2014 по март 2015 года работавшая домработницей в двух квартирах в Москве, на которых на момент подготовки и совершения убийства проживали обвиняемые фигуранты дела об убийстве Бориса Немцова, опознала двоих из них на записях с видеокамер ГУМА, а также ещё двоих — у подъезда дома, где они проживали. Все эти камеры запечатлели их в день убийства политика.

Исоева сообщила об этом на судебном заседании, которое сейчас проходит в Московском окружном военном суде. Дело об убийстве Бориса Немцова рассматривает коллегия присяжных. На скамье подсудимых пятеро обвиняемых, свою вину они не признают. Следствие считает всех их причастных к подготовке, слежке и сокрытию улик, а Заура Дадаева называет непосредственным исполнителем убийства.

По словам Исоевой, она знает всех подсудимых. Видела их в квартирах, где готовила и убирала. Известен ей и «главный среди них» — Руслан Гермеев. Руслан Мухудинов был его помощником. На кадрах у ГУМА от 27 февраля 2014 года Зариса Исоева опознала Анзора Губашева и Беслана Шаванова (погиб при задержании). Причем, опознала их домработница сразу с разных ракурсов. По версии следствия, те двое у ГУМА вечером 27 февраля 2014 года следили за Немцовым через стекло Bosco Cafe, где политик находился с подругой Анной Дурицкой.

На записях с камер наблюдения, сделанных в 0.46 28 февраля (через час после убийства) от подъезда дома по Веерной улице, 46, домработница опознала Заура Дадаева (предполагаемый киллер), некоего Джабраила, а также Анзора Губашева и Беслана Шаванова. По версии обвинения, они возвращались после убийства. В два часа ночи все, включая Темирлана Эскерханова, вышли из дома. Домработница их также опознала. Наконец, Зарина Исаева опознала Беслана Шаванова и Анзора Губашева (кроме Эскераханова) на кадрах с камер у входа в аэропорт Внуково, на стойках регистрации и на билетном контроле днем 28 февраля 2015 года. Они вылетали в Грозный. Все эти кадры демонстрировались в суде.

А 1 марта из Внуково в Грозный вылетали Руслан Мухутдинов (нет на скамье подсудимых, в розыске, по версии следствия, организатор), Руслан Геремеев (отсутствует на скамье подсудимых, из подозреваемых сразу же перевели в статус свидетеля, допросить его не смогли, по некоторым данным, находится в Арабских Эмиратах), Заур Дадаев и ещё один Беслан.

После продемонстрированного прокурор Семененко обратилась к Дадаеву: — Вы вылетали 1 марта 2015 года в Грозный? — С кем? — С Русланом Гемереевым. У меня 1 марта уже был приказ об увольнении, — ответил тот.

Политика Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. По уголовному делу об убийстве были арестованы предполагаемый убийца Заур Дадаев и соучастники, помогавшие в слежке и сокрытии улик Хамзат Бахаев, Темерлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы. Еще один обвиняемый Беслан Шаванов погиб при задержании в Чечне. Изначально трое подсудимых, включая Дадаева, признали свою вину, потом от признательных показаний отказались, сославшись на то, что они были даны под пытками.