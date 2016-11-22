Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в размере 1,129 млн евро родственникам 17 чеченцев, пропавших без вести во время спецоперации силовиков в 2002 году. Постановление опубликовано на сайте ЕСПЧ.

В суде рассматривалось дело «Орцуева и другие против России» и аналогичные дела, связанные с похищением чеченцев во время контртеррористической операции в селе Мескер-Юрт. Жалоба была подана в ЕСПЧ еще в 2007 году, заявителями по ней выступали 45 человек.

Как рассказала «Новой газете» юридический директор «Правовой инициативы по России» Ольга Гнездилова, Страсбургский суд признал, что в отношении похищенных была нарушена ст.2 Конвенции, регламентирующая право каждого человека на жизнь, и подтвердил, что к исчезновению чеченцев были причастны российские военнослужащие. Также ЕСПЧ постановил, что задержание граждан было не законным и нарушает право на свободу личной неприкосновенности. Помимо этого, суд признал, что расследование исчезновения чеченцев было неэффективным, а правоохранительные органы не предприняли усилий для установления обстоятельств случившегося.

В итоге ЕСПЧ обязал российские власти выплатить родственникам пропавших чеченцев 169 тысяч евро в качестве компенсации материального ущерба и 960 тысяч евро за нанесение морального вреда.

«На основании этого постановления ЕСПЧ теперь должно быть возобновлено расследование этого уголовного дела», — добавила адвокат.

Напомним, контртеррористическая операция в селе Мескер-Юрт Шалинского района Чечни проходила с 21 мая по 11 июня 2002 года. Сообщалось, что операция была направлена на выявление участников незаконных вооруженных формирований. Село в течение длительного времени блокировалось федеральными войсками.