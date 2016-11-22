Бывшая студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), обвиняемая в попытке присоединения к запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) на суде отказалась от признательных показаний, данных во время следствия, передает РИА Новости из Московского окружного военного суда.

Гособвинитель на заседании огласил протокол допроса Карауловой от 27 октября 2015, согласно которому, она признала вину в попытке присоединения к террористической организации.

Караулова заявила, что призналась из-за уговоров следователя, а также адвоката по назначению, присутствовавшего на допросе.

«Следователь Сергей Агузаров уговаривал меня признать вину и записывал показания так, как ему было удобно, искажая мои слова», — сказала подсудимая.

На вопрос суда о давлении на неё со стороны следствия она ответила отрицательно.

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Напомним, Варвара Караулова, сменившая имя на Александру Иванову, обвиняется в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

В конце мая 2015 года она втайне от родителей улетела в Турцию, чтобы, по версии следствия, вступить в ИГ. В начале июня её в составе группы из 14 россиян задержали на турецко-сирийской границе и отправили в Россию.

Осенью 2015 года следствие попросило суд арестовать Караулову, поскольку, по версии следствия, она не оставила попыток присоединиться к боевикам и продолжила общаться со своим вербовщиком в интернете. Суд арестовал Караулову, заведено уголовное дело.