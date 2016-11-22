Правительство России утвердило индексацию тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Камчатский край и Республика Саха.

Как следует из распоряжения на официальном портале правовой информации, в Москве тарифы вырастут на 7%, в Санкт-Петербурге, Камчатке и Якутии индексация составит 6%. В Башкирии и Кемеровской области тарифы увеличатся на 5,8% и 5,9% соответственно.

Наименьшая индексация предусмотрена традиционно для некоторых кавказских республик, в частности, в Кабардино-Балкарии тарифы вырастут на 3,3%, Дагестане — 3,3%, Карачаево-Черкесии, Чечне и Адыгее — 3,4%. Наименьшее повышение цен ожидается в Северной Осетии. Там коммунальные услуги поднимутся на 2,5%.

На Чукотке, Сахалине, а также в Тамбовской, Тверской, Калужской, Курской, Мурманской, Белгородской областях тарифы вырастут на 3,4%.