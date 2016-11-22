Президент России Владимир Путин ввел уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, за склонение спортсмена к допингу тренеру или специалисту грозит штраф до 300 тысяч рублей и запрет на работу на срок до 3 лет или ограничение свободы на срок до года.

Если спортсменов, в том числе несовершеннолетних, склоняют к допингу несколько человек (группа) и угрожают им, максимальный штраф увеличивается до 500 тысяч рублей, а лишить свободы могут на один год. В случае, если допинг применяется без согласия спортсмена, тренеру или спортивному врачу грозит штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до года с лишением права на спортивную деятельность на срок до четырех лет.

Ранее законопроект уже был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Напомним, инициатива о введении уголовной ответственности за склонение к употреблению допинга была внесена в Госдуму в марте этого года, после того, как Россия оказалась в центре допингового скандала. Более 40 российских спортсменов уличили в употреблении мельдония, который с января этого года был включен в список запрещенных веществ.

18 июля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало доклад о применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2014 в Сочи. Агентство подтвердило заявление бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, ранее рассказавшего The New York Times, что не меньше 15 российских спортсменов, выигравших медали в Сочи, употребляли допинг.