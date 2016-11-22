Отбывающего наказание в карельской колонии активиста Ильдара Дадина и его сокамерника наказали за драку, сообщил пресс-серкетарь карельского управления ФСИН Витайли Фефелов, пишет издание «Петрозаводск говорит».

По словам представителя ведомства, оба заключенных привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако какие именно взыскания были наложены на Дадина и его сокамерника, он уточнить не смог.

«Знаю, что взыскания внесены. Какие именно — нет, – сказал Фефелов.

Ранее управление ФСИН Карелии сообщило, что осужденный активист Ильдар Дадин подрался с сокамерником.

По информации ведомства, драка произошла 16 ноября «на бытовой почве» в результате словесной перепалки. Дадин получил ссадину в области губы, а второй осужденный — многочисленные травмы головы.

Супруга Дадина Анастасия Зотова обвинила ФСИН в провокации. По ее словам, к Дадину специально подсадили гражданина Узбекистана, который стал задирать активиста.

1 ноября СМИ опубликовали письмо Ильдара Дадина, в котором он рассказал о пытках и избиениях в исправительной колонии №7 в Карелии.

После этого колонию посетила уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова, а также члены Совета по правам человека при президенте (СПЧ), последние нашли подтверждения жалобам Дадина.

Кроме этого, правозащитники договорились с ФСИН по поводу профессиональной консультации с независимым врачом, которого привезли в колонию к Дадину. Однако он неожиданно отказался от обследования, позволив врачу провести лишь зрительный осмотр.