Дорогомиловский суд Москвы перенес рассмотрение иска Елены Масюк к бывшему зампреда Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павлу Пятницкому на 21 декабря. Причина — неявка ответчика и его представителя.

Таким образом Пятницкий продолжает игнорировать судебные заседания. Ранее ни он, ни его представитель не явились на предварительное слушание по делу.

Напомним, обозреватель «Новой газеты», член Совета по правам человека и член прежнего состава ОНК Москвы Елена Масюк подала к Павлу Пятницкому иск о взыскании денежной компенсации морального вреда, причинного унижением чести и достоинства. В иске также есть требование удалить из интернета высказывания, унижающие честь и достоинство Масюк.

«Пятницкий неоднократно оскорблял и угрожал мне в соцсетях. Спустя время, свои словесные изыски он реквизировал из общего доступа, а кроме того настоятельно потребовал от тех, кто разместил его видеозаписи с оскорблениями в мой адрес на Youtube, удалить их, объясняя это тем, что у него есть предложения о работе от силовых структур, и поэтому он собирается воспользоваться законом о забвении и обратиться в Роскомнадзор с требованием удалить из интернета не нравящуюся ему информацию о своей персоне», — рассказала Елена Масюк.

Речь в иске идет о видеороликах Павла Пятницкого в соцсети Periscope, а также о посте Пятницкого, который он опубликовал на своей странице в соцсети в ответ на текст обозревателя «Новой» от 20 июля 2016 года.

В материале Елены Масюк приведены слова родителей фигуранта дела «Оборонсервиса» Алексея Душутина о том, что «заместитель председателя ОНК Москвы Павел Пятницкий предлагал за 10 000 000 рублей "закрыть" уголовное дело в отношении их сына». Как отмечалось в исковом заявлении, в тот же день Пятницкий опубликовал на своей странице, открытой для свободного доступа, текст, содержащий нецензурную брань в адрес Масюк. Одновременно Пятницкий разослал по электронной почте этот текст тридцати пяти членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Елена Масюк ранее уже выигрывала в суде дело о защите чести и достоинства. Интересно, что ответчиком по иску, проигравшим дело, был лидер ЛДПР Владимир Жириновский, помощником которого до некоторых пор был как раз Павел Пятницкий.

Проиграв дело в суде, Владимир Жириновский попросил скостить ему размер компенсации, сославшись на ограниченные возможности депутатской зарплаты, и суд согласился с доводами лидера ЛДПР.