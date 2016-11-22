Россия будет как можно дольше тянуть с отменой ответных мер на западные санкции, заявил президент страны Владимир Путин на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщает Интерфакс.

Во время форума к президенту обратился предприниматель, попросив «ни в коем случае не отменять» продэмбарго.

«Я вам по секрету скажу. Будем тянуть как можно дольше», — ответил президент.

Он подчеркнул, что Россия не ввела санкции, а приняла ответные меры по ограничению поставок в страну сельхозпродукции ряда стран.

«Мы действительно сделали это сознательно и, по сути дела, воспользовались теми, прямо скажем, недальновидными

решениями, которые были приняты в отношении нашей страны со стороны наших так называемых партнеров, вводивших эти санкции», — сказал Путин.

По словам Путина, введя контрсанкции, Россия создала условия для внутреннего производства сельхозпродукции.

«Конечно, все производители внутри страны заинтересованы в том, чтобы эта ситуация продолжалась как можно дольше», — добавил глава государства.

При этом он подчеркнул, что потребитель заинтересован в получении товаров хорошего качества по наименьшей цене.

Антироссийские санкции Запад ввёл летом 2014 года из-за присоединения Крыма и последующего вооруженного конфликта на

юго-востоке Украины.

В ответ на это в августе 2014 года Россия ввела для присоединившихся к санкциям западным странам продуктовое эмбарго, и в июне 2016 года продлила его до конца 2017-го.