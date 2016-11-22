Служба безопасности Украины обнародовала видеозапись задержания двух российских военнослужащих на границе с Крымом.

«Я осознаю и признаю, что совершил государственную измену, предусмотренную Уголовным кодексом Украины», — говорит на камеру один из задержанных.

Как сообщил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, суд арестовал задержанных Александра Баранова и Максима Одинцова на два месяца. В отношении мужчин еще в 2015 году были открыты уголовные производства за дезертирство и государственную измену.

В силовом ведомстве уточнили, что сначала военнослужащих было трое, однако на пункт пропуска «Чонгар» в Херсонской области приехали только Одинцов и Баранов. По словам Грицака, они «хотели провернуть коррупционную сделку, и получить документы об окончании учебного заведения, чтобы стать офицерами Российской Федерации».

Глава СБУ отметил, что не исключает внесение задержанных на границе с Крымом военнослужащих в списки по «обмену заложников».

Накануне Минобороны сообщило, что СБУ задержала прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Источник РИА Новости в силовых структурах Крыма утверждает, что военнослужащих «заманили» якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины.

Представитель СБУ Елена Гитлянская заявила, что в отношении военнослужащих возбуждено уголовное дело. По ее словам, они были украинскими военнослужащими, «которые изменили присяге и пошли служить в Российской Федерации на оккупированной территории Крыма».

Задержание российских военных произошло на фоне целой серии операций против «украинских диверсантов». Достоверно известно о восьми арестованных гражданах Украины, которых ФСБ России обвиняет в сборе разведданных и подготовке диверсий в Крыму.