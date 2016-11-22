Родственницы заключенных карельской ИК-7 написали письмо президенту России Владимиру Путину. Они попросили главу государства взять под личный контроль расследование случаев насилия со стороны администрации колонии, а также отстранить от работы на время проверки начальника ИК-7 Сергея Коссиева. Письмо оказалось в распоряжении сразу двух изданий — «Московского комсмомольца» и «Известий».

По сообщению СМИ, в письме речь идёт о том, что в колонии их «родные и близкие подвергаются изощренным издевательствам».

«Несмотря на широкий резонанс и приезд московских правозащитников, виновные в пытках сотрудники ИК-7 даже не были отстранены от работы, а жалобщики оказались в их полной власти. В итоге каждый, кто осмелился пожаловаться на пытки, подвергся ещё более жестоким избиениям», — цитируют издания письмо.

Женщины пожаловались на то, что Следственный комитет проводит проверку не должным образом — до сих пор не опрошены заключенные, не изъяты видеозаписи, не проведена медицинская проверка.

Своё обращение к президенту родственницы заключенных объяснили тем, что подготовленный комиссией Совета по правам человека (СПЧ) доклад передадут Путину не ранее декабря. «Между тем у наших родных на счету каждый день», — отметили женщины.

Письмо подписали Жанета Гайрбекова, мать Хазбулата Габзаева, Лариса Гелисханова, мать Зелимхана Гелисханова, Надежда Дадина, мать Ильдара Дадина, Лариса Нагоева, мать Мурата Нагоева, Камета Сайдулаева, жена Анзора Мамаева, Наталья Шупта, мать Максима Шупты.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что готова поддержать обращение родственниц заключенных ИК-7. Как пишут «Известия», её возмутило отношение руководства колонии к появившейся информации о пытках.

«Туда съехалась вся Москва, я приехала за тридевять земель, а он — начальник колонии — не прервал отпуск. Это для меня очень большой показатель — человек не переживает за то, что творится в учреждении», — сказала Москалькова, добавив, что запросила видеоматериалы и материалы следствия, но до сих пор их не получила.

О пытках в ИК-7 рассказал в письме отбывающий наказание активист Ильдар Дадин. По его словам, 11 сентября его избивали четыре раза, делали это 10–12 человек одновременно. На следующий день сотрудники колонии якобы сковали ему руки за спиной и подвесили его за наручники. Так Дадин, по его словам, провисел полчаса.

В настоящий момент Ильдар Дадин, первый и единственный осужденный по статье 212.1 о неоднократном нарушении порядка проведения митингов, продолжает находиться в ИК-7. Его родственники после инцидента с дракой просят перевести активиста в другую колонию. Сам Дадин ранее отказывался от этого. По словам его адвоката Алексея Липцера, активист намерен добиться справедливости в ИК-7.