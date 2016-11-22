Администратору так называемых «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» Филиппу Будейкину предъявили официальное обвинение в доведении подростков до самоубийства.

«Ему предъявлено обвинение только по статье 110 УК РФ “Доведение до самоубийства”, без части 4 статьи 33 УК РФ “Подстрекательство”», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Петербургу.

По версии следователей, от деятельности группы «Филиппа Лиса» в разных регионах России пострадало более 20 подростков, которых подстрекали к суициду. Пока обвиняемый не признает свою вину и отказывается от дачи показаний.

С обвинением следствие вышло в суд 22 ноября, хотя задержали Филиппа Будейкина несколькими днями ранее — 16 ноября в Московской области. Как сообщили «Новой газете» в пресс–службе СК РФ, был предпринят комплекс мер, в результате которого следователям при оперативном сопровождении сотрудников центрального аппарата МВД и ФСБ России удалось установить местонахождение администратора одной из «групп смерти».

Будейкин, зарегистрированный в соцсети ВКонтакте под псевдонимом «Филипп Лис», проживал в городе Солнечногорск Московской области. Однако его единомышленники и последователи обнаружились еще в десяти регионах России — в Краснодарском крае, республиках Коми и Башкортостан, Ленинградской, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях.

У всех администраторов и участников «групп смерти», имеющих различные псевдонимы («Филипп Море», «Мирон Стех», «Хранитель Истины» и др.) проведены обыски. Пока молодые люди допрошены в качестве свидетелей, но в дальнейшем следствие не исключает изменение их статусов на «соучастников».

Все допрошенные дали развернутые и последовательные показания, сообщив, в частности, что «Филипп Лис» призывал и склонял несовершеннолетних через переписку в группах в социальной сети ВКонтакте к совершению самоубийств. В ходе обыска у этих молодых людей, как и у Будейкина, изъяты электронные носители и иные материалы, имеющие значение для расследования.

Как уточнили «Новой газете» в СК РФ, следователи уже приступили к анализу изъятого. По результатам этих процедур будет дана правовая оценка действиям всех администраторов и участников так называемых «групп смерти». Кроме того, запланировано проведение ряда экспертиз, в том числе — судебно-психиатрической Филиппу Будейкину на предмет его вменяемости. В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Напомним, что на данный момент следователями ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу установлено 15 потерпевших — несовершеннолетних, состоявших в «группах смерти» и совершивших суициды в различных субъектах РФ. Самоубийства еще пятерых несовершеннолетних не состоялись. Согласно заключениям психолого-лингвистической экспертизы, в переписке администраторов групп в соцсети ВКонтакте содержалось побуждение к совершению суицида.

На прошлой неделе Октябрьский районный суд Петербурга арестовал «Филиппа Лиса» на два месяца. По версии следствия, с декабря 2013 года по май 2016 года Филипп Будейкин (Филипп Лис) и несколько других фигурантов дела создали восемь закрытых сообществ «ВКонтакте», в которых они пропагандировали суицид и склоняли к самоубийству подростков при помощи интерактивных игр и заданий в чатах.