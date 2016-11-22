У правозащитников, не вошедших в новый состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) и обратившихся в суд с исковым заявлением вряд ли «есть какие-то перспективы», заявил секретарь Общественной палаты (ОП), сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Бречалов.

«Я им порекомендовал бы, с учетом опыта и такого желания в этой сфере работать, заняться социализацией людей, которые отбыли наказание. У них не меньше проблем с правами. Желающих нет, но если они хотят, то мы будем всячески их в этом смысле поддерживать», — цитирует его слова РИА Новости.

Бывшие члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) подали в суд на совет Общественной палаты (ОП) России из-за несогласия с решением совета Общественной палаты, не включивших их в новый состав ОНК.

Заявители — Елена Масюк, Любовь Волкова, Лидия Дубикова — требуют признать данное решение незаконным. Аналогичные иски планируют подать и еще несколько человек в регионах.

Итоги выборов в ОНК были опубликованы 21 октября. В новый состав не вошли, в частности, Зоя Светова, Анна Каретникова, Андрей Бабушкин и Елена Масюк. Обозреватель «Московского комсомольца» Ева Меркачева продолжит работать в ОНК, однако допустила, что если итоги выборов не будут отменены, то и она публично выйдет из состава ОНК Москвы.