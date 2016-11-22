Президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам в размере 5 тыс. руб. в январе 2017 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В шестом пункте документа сказано, что в случае, если единовременная выплата не будет осуществлена в срок, «ее выплата может быть произведена после января 2017 года». При этом крайняя дата, когда пенсионеры должны получить средства, не указана.

Предложение о единовременной выплате пяти тысяч рублей пенсионерам вместо второй индексации в 2016 году было подготовлено правительством. На выплату могут рассчитывать пенсионеры, постоянно проживающие на территории России — около 43 миллионов человек.

Единовременную выплату пяти тысяч рублей пенсионерам поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, это лучше, чем индексация, которую премьер сравнил с «размазыванием тонким слоем».

По словам министра финансов Антона Силуанова, в 2017 году власти планируют проиндексировать пенсии по уровню инфляции 2016 года, которая прогнозируется Минфином в 5,9%.

По действующему законодательству пенсии в России индексируются с 1 февраля по уровню инфляции предыдущего года. Однако в 2016 году пенсии для неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4% (фактическая инфляция в 2015 году составила 12,9%). Власти обещали рассмотреть возможность дополнительной индексации пенсий россиянам исходя из итогов первого полугодия в экономике.