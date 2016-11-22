Студия «Союзмультфильм» совместно с Министерством обороны России снимет анимационную ленту «Танчики», сообщил RNS исполняющий обязанности гендиректора студии Глеб Давыдов.

«У нас есть проект “Танчики” совместно с Министерством обороны. Он будет связан с играми танков. Он будет связан с играми танков. Ни в коем случае не надо это путать с World of Tanks, это будет наш собственный проект», — сказал он.

Давыдов добавил, что проект может быть реализован к следующему лету.

Кроме того, «Союзмультфильм» намерен представить мультсериал «Крылья победы» к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Всего, по словам Давыдова, в производстве находятся 22 проекта, в том числе 14 короткометражек из цикла «Веселая карусель».