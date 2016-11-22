Российское телевидение пока не приобрело официальные права на показ домашнего чемпионата мира по футболу, который страна примет в 2018 году, заявил вице-премьер по спорту и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.

«Коллизия очень проста: хотя чемпионат и проходит в России, все права у организаторов — то есть у ФИФА. Международная федерация подняла цену за показ матчей чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года с 32 до 100 миллионов евро. В бюджете у российских телекомпаний таких сумм просто не заложено», — рассказал он газете «Советский спорт».

Впрочем, он тут же успокоил болельщиков, заверив, что «российский зритель без футбола в 2018 году не останется точно» и «проблема будет решена».

«Решать будем просто: проведем тендер. Покупатель в любом случае найдется, не переживайте», — уверен Мутко.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.