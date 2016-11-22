Генеральное консульство России в Одессе направило Украине ноту с просьбой предоставить копии документов задержанных на границе с Крымом российских военных и организовать с ними встречу сотруднику консульского отдела, сообщает РИА Новости.

«В связи с распространенной в украинских СМИ информацией о задержании 20 ноября 2016 года органами СБУ граждан Российской Федерации (Максима) Одинцова и (Александра) Баранова Генеральное консульство России в Одессе направило украинской стороне ноту с просьбой предоставить копии документов, подтверждающих их личность и гражданство, а также организовать встречу российского консульского сотрудника с задержанными», — сказано в сообщении посольства России в Киеве.

Накануне Минобороны сообщило, что СБУ задержала прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. По данным РИА Новости, военнослужащих «заманили» якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины.

Представитель СБУ Елена Гитлянская заявила, что в отношении военнослужащих возбуждено уголовное дело. По ее словам, они были украинскими военнослужащими, «которые изменили присяге и пошли служить в Российской Федерации на оккупированной территории Крыма».

Задержание российских военных произошло на фоне целой серии операций против «украинских диверсантов». Достоверно известно о восьми арестованных гражданах Украины, которых ФСБ России обвиняет в сборе разведданных и подготовке диверсий в Крыму.