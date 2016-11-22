Российские танкеры в обход санкций Евросоюза доставляли топливо для самолетов в Сирию через территориальные воды ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источника в разведке одного из европейских государств, как минимум два российских судна, перевозивших топливо, находились в территориальных водах Кипра. Другой собеседник агентства отмечает, что российские танкеры заходили в порты Кипра и Греции. Как отмечает агентство, резкое возрастание поставок топлива наблюдалось в октябре.

Кипрские власти заявили, что не одобряют присутствие российских танкеров, перевозящих топливо для реактивных самолетов в Сирию, а также не согласовывали стыковку кораблей в своих портах. В министерстве иностранных дел Греции отказались от комментариев.

В свою очередь представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что европейские ограничения на поставку топлива в Сирию не касаются России.

«Действующие внутри Европейского Союза интриги, ограничения и санкции на поставку топлива в Сирийскую Арабскую Республику, авиагруппы ВКС России, мягко говоря, не касаются», — цитирует Интерфакс представителя ведомства.

В 2014 году Совет Евросоюза запретил ввоз самолетного топлива в Сирию. Запрет касается любых прямых или не прямых поставок авиационного топлива «любому лицу или организации в Сирии или для использования в Сирии».