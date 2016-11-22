Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что в течение всей среды, 23 ноября из-за забастовки пилотов вынуждена отменить 876 ближне- и среднемагистральных рейсов в Германию и из нее. Отмена такого количества рейсов может затронуть до 100 тыс. пассажиров.

Как пояснили в компании, пилоты, входящие в профсоюз Vereinigung Cockpit, проведут 24-часовую забастовку. Накануне их переговоры с руководством компании об увеличении зарплаты на 3,7% не увенчались успехом.

Компания выразила сожаление в связи со сложившейся ситуацией, и посоветовала пассажирам тщательно проверять информацию по своим рейсам и в случае необходимости перебронировать билеты или пользоваться другими видами транспорта, например железной дорогой.

Lufthansa подчеркнула, что забастовка пилотов не коснется рейсов других авиакомпаний, которые ей принадлежат полностью или частично: Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti и Brussels Airlines.

Сотрудники авиакомпании уже не первый раз устраивают забастовку. В декабре 2014 года компания из-за массовых протестов отменила 1 350 рейсов, и еще 34 — в октябре того же года.