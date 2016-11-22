Система «Платон», против которой выступают российские дальнобойщики, получила Премию рунета в номинации «Технологии и инновации», сообщается в фейсбуке Премии.

Напомним, система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам «Платон» заработала в ноябре 2015 года. Собранные средства направляются в Федеральный дорожный фонд. По данным представителя «РТ-инвест транспортные системы», почти за год после введения системы платежей система принесла в федеральный дорожный фонд более 16 млрд рублей.

Введение нового дорожного сбора с большегрузного транспорта вызвало массовые протесты дальнобойщиков по всей стране. Противников сбора неоднократно задерживали. В частности, одно из таких задержаний произошло 11 ноября на парковке у торгового центра «Мега Химки». Там участники акции вывесили на своих автомобилях тематические флаги и плакаты. Позже семерых активистов оштрафовали.