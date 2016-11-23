В Минтрансе обсуждают возможность введения сбора за проезд по трассам для грузовиков с массой от 3,5 до 12 тонн, передает газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника.

По информации издания, исследование о целесообразности введения нового сбора проводит Высшая школа экономики. Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин рассказал, что работа еще не окончена.

Представитель оператора «Платон» — «РТ-инвест транспортные системы» — сказал изданию, что с ним этот вопрос не обсуждался.

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Начальник отдела логистических операций DPD в России Дмитрий Воеводин предположил, что введение сбора для 3,5-тонных грузовиков, которые используются для доставки грузов на небольшие расстояния, сильно ударит по перевозчикам. Этой же позиции придерживается вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. По его прогнозам, себестоимость перевозки единицы товара вырастет и грузоотправитель откажется от таких перевозок.

Ранее замминистра транспорта России Евгений Дитрих заявил, что в феврале 2017 года с нынешних 1,53 рублей за 1 км пути тариф увеличат до 2,61 рублей, а с 1 июня следующего года — до 3,06 рублей.

Напомним, система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам «Платон» заработала в ноябре 2015 года. Первоначально тариф планировался на уровне 3,73 рублей за километр, однако в России начались массовые забастовки дальнобойщиков, и из-за них был введен так называемый льготный период — тариф временно снизили до 1,53 рублей.