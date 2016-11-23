На 16 километре Байкальского тракта под Иркутском в результате ДТП пострадали 12 человек, среди них 11 — работники Иваново-Матеренинской детской клинической больницы, сообщает региональный Минздрав.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.

По информации МВД по Иркутской области, автомобиль Mercedes врезался в самосвал, после чего отлетел в заднюю ось Ford Transit, который ехал по встречной полосе.

«В результате ДТП пятерым пассажирам «Форда» потребовалась помощь врачей. Более детальная информация о количестве пострадавших и характере полученных травм, уточняется», — сказано в сообщении ведомства.