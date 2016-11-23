Избранный президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы предложить пост госсекретаря бывшему губернатору Массачусетса Митту Ромни, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По информации издания, в команде Трампа спорят, кто должен занять эту должность. Часть склоняется к кандидатуре Ромни, вторая группа настаивает на выборе бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани. Еще одна группа выступает за поиск кандидатов.

По информации WSJ, также рассматриваются три кандидатуры на пост главы Пентагона. Главным претендентом на пост министра обороны США называется генерал Джеймс Маттис. Помимо него, бывший командующий американскими войсками в Ираке и Афганистане Дэвид Петреус, а также генерал Джек Кин.

Ранее СМИ уже называли возможных кандидатов на пост госсекретаря: бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, экс-представитель США в ООН Джон Болтон, а также кандидат в президенты от Республиканской партии в 2012 году Митт Ромни.