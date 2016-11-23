Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Cathay Pacific, следовавший из Лондона в Гонконг, экстренно приземлился в Новосибирске, передает ТАСС. На борту судна находятся 214 пассажиров и 18 членов экипажа.

Причиной посадки стало «ложное срабатывание одного из датчиков».

«Пассажиры находятся в терминале международных авиалиний аэропорта, им предоставлены прохладительные напитки. В зависимости от решения авиакомпании пассажиры будут размещены в гостинице», — цитирует представителя авиакомпании агентство.

Сейчас специалисты осматривают самолет.