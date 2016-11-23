Избранный президент США Дональд Трамп решил не использовать в отношениях с Россией термин «перезагрузка», передает The New York Times.

На встрече с журналистами издания Трамп рассказал, что он был бы не против «поладить с Путиным», но отказался называть нормализацию отношений двух государств «перезагрузкой».

«Я бы не стал использовать данный термин после того, что случилось», — сказал Трамп, напомнив попытки кандидата от демократов Хиллари Клинтон. В 2009 году Клинтон, занимавшая тогда пост госсекретаря, говорила о «перезагрузке отношений» Москвы и Вашингтона.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры стран обсудили урегулирование кризиса в Сирии и договорились совместно бороться с международным терроризмом и экстремизмом. Сообщалось, что также они договорились о личной встрече.

Напомним, 8 ноября в США состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.