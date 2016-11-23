Минтранс России не планирует вводить сбор за проезд по трассам для грузовиков с массой от 3,5 до 12 тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Необходимо дождаться итогов НИР (научно-исследовательской работы), а пока говорить о том, что такая плата будет введена, а тем более о каких-либо сроках, нельзя, т.к. итогом работы может стать, в том числе, выявление нецелесообразности и преждевременности принятия таких решений», — заявили в Минтрансе.

Читайте также Протестующие дальнобойщики выдвинули политические требования

Ранее «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника сообщили, что Минтранс обсуждает возможность введения сбора за проезд по трассам для грузовиков с массой от 3,5 тонны.

По информации издания, исследование о целесообразности введения нового сбора проводит Высшая школа экономики. Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин рассказал, что работа еще не окончена.