Глава лоукостера Майкл О’Лири заявил, что в ближайшие десять лет билеты на рейсы авиакомпании могут стать бесплатными, пишет The Guardian.

«Мне кажется, что в течение следующих пяти-десяти лет Ryanair сможет предложить бесплатные билеты. В этом случае наши рейсы будут полностью заполнены, а мы сможем получать прибыль, разделяя выручку с аэропортами, полученную от пассажиров, которые делают покупки там», — сказал он.

По его словам, сотрудничество с аэропортами также позволит снизить цены на авиабилеты.

Ryanair — ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе.