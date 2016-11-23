Новая газета

Лоукостер Ryanair объявил о появлении бесплатных авиабилетов в ближайшие десять лет

Общество

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Глава лоукостера Майкл О’Лири заявил, что в ближайшие десять лет билеты на рейсы авиакомпании могут стать бесплатными, пишет The Guardian.

«Мне кажется, что в течение следующих пяти-десяти лет Ryanair сможет предложить бесплатные билеты. В этом случае наши рейсы будут полностью заполнены, а мы сможем получать прибыль, разделяя выручку с аэропортами, полученную от пассажиров, которые делают покупки там», — сказал он.

По его словам, сотрудничество с аэропортами также позволит снизить цены на авиабилеты.

Ryanair — ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе.

Теги:
европа, авиакомпании

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