Национальное центральное бюро Интерпола Украины задержало в Киеве бывшего руководителя банка «Траст» Ильи Юрова, передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Ведомство готовит материалы для запроса о выдаче Юрова России.

Накануне о задержании Юрова сообщал «Коммерсант» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре Украины. Его задержали в аэропорту Борисполь на 48 часов, но этот срок может быть продлен на 72 часа.

В России Юрова обвиняют в хищениях. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола по запросу российских правоохранителей. По версии следствия, в 2012–2014 годах фигуранты дела похищали деньги у банка «Траст», переводив на счета кипрских компаний по фиктивным кредитным договорам 7,05 млрд рублей и 118,3 млн долларов.