Глава Чечни Рамзан Кадыров допустил, что частные инструкторы из США будут приняты на работу в международный учебный центр для подготовки спецназа, который создается в Гудермесе. Об этом он заявил в интервью Интерфаксу.

Он сообщил, что от американских инструкторов поступило около десяти заявок на работу.

«Это люди с именем. Будем смотреть», — заявил Кадыров.

Как отметил глава Чечни, «в США есть и действительно крутые ребята с богатым опытом участия в гласных и негласных спецоперациях в Латинской Америке, Азии, Африке».

При этом, по его словам, действующий спецназ США вряд ли чему-то сможет научить российских бойцов.

«Наша команда на чемпионате мира в Иордании заняла первое место, а американцы были где-то за первой двадцаткой», — сказал Рамзан Кадыров.

Он уточнил, что официальные силовые структуры США «подпадают под санкции» в Чечне.

В 2018 году в Гудермесе планируется завершить создание международного учебного центра для сил специальных операций. У центра будет своя взлетно-посадочная полоса, парашютный комплекс и объекты для отработки навыков боев с террористами в городских условиях. На начальном этапе к работе в центре планируется привлечь до 200 инструкторов.