В Иркутской области полиция провела обыски в редакции «Газеты Ольги Жаковой».

«Сотрудники полиции ворвались в помещение, в то время, когда там не было собственника, моего супруга. Нам позвонили соседи по офису и рассказали, что дверь сломана, и там толпа народу. Мы приехали в офис и увидели, что работа идет полным ходом: изымаются компьютеры, копируются документы», — сказала член совета движения «Открытая Россия» Ольга Жакова «Новой газете».

На вопрос о причинах обыска полицейский показал ей постановление, на котором отсутствовала дата.

«В рамках уголовного дела в связи с недостаточностью улик провести следственные действия. И в этом распоряжении указан адрес не моего помещения. И указана фирма «Траст Оил», — добавила она.

По словам Жаковой, фирма еще не действует, они с супругом только планируют открытие бизнеса.

Ольга Жакова считает, что обыски на самом деле связаны с ее деятельностью в «Открытой России».

«ГУ МВД по Иркутской области уже несколько месяцев ведет за мной служку. Я обращалась по этому поводу и в региональное отделение ФСБ, и в прокуратуру. Там считают, что это в рамках закона. Но я законопослушный человек, они ничего не могут найти, поэтому решили подкопаться к мужу», — отметила она.

«Я этого так не оставлю, юристов уже подключили, но сперва нужно разобраться что происходит», — заявила Жакова.

Ранее в Москве прошли обыски у бывших и действующих сотрудников «Открытой России». По словам одних источников, следственные действия связаны с так называемым «третьим делом ЮКОСа», которое тянется уже несколько лет и связано с обвинениями в «легализации» Ходорковским и Лебедевым средств, «приобретенных в результате совершения преступления». По другим данным, правоохранительные органы в ближайшее время намерены возбудить новое уголовное дело, связанное с самой «Открытой Россией».