Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что решение о назначении нового главы Министерства экономического развития будет принято «на днях», передает РИА Новости.

«Президент говорил в Лиме, когда выступал, сказал, что я вот сейчас вернусь и займусь как раз проработкой, то есть можно ожидать, что какие-то предложения уже поступят... Я думаю, что скоро вы уже узнаете, на днях буквально», — сказал Песков.

В понедельник, 21 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что на место главы министерства есть несколько кандидатов — по меньшей мере «три-четыре человека кандидатов есть». На вопрос, сократилось ли число кандидатов, Песков ответил: «Конечно».

Алексея Улюкаева задержали с поличным при получении двух миллионов долларов за выдачу Минэкономразвития положительного заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». По версии следствия, он требовал деньги, а в противном случае грозил создать компании препятствия для ее деятельности.

На следующий день суд поместил экс-министра под домашний арест, а Путин уволил его с должности министра в связи с утратой доверия.