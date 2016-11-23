Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе руководства деятельностью Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва) напрямую правительству. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее Росрезерв отчитывался перед Минэкономразвития.

Напомним, бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева задержали с поличным при получении двух миллионов долларов за выдачу Минэкономразвития положительного заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». По версии следствия, он требовал деньги, а в противном случае грозил создать компании препятствия для ее деятельности.

На следующий день суд поместил экс-министра под домашний арест, а Путин уволил его с должности министра в связи с утратой доверия.