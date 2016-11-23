Свидетель Зарина Исоева, которую уже второй день допрашивают в Московском окружном военном суде в ходе процесса по делу об убийстве Бориса Немцова, рассказала, что ей угрожали по телефону в мае 2016 года.

С октября 2014 года по март 2015 года Исоева была помощницей по хозяйству в квартирах, где жили подсудимые.

На заседании во вторник она опознала на видео с камер наблюдения людей, которые следили за политиком, — Анзора Губашева и Беслана Шаванова. Также она опознала четверых подсудимых за исключением одного Бахаева — все они бывали в квартирах на улице Веерной; одну купил, а другую снял командир роты батальона «Север» Руслан Геремеев.

Он был одним из главным подозреваемых по делу, но допросить его не удалось — он приходится дальним родственником Кадырову. Его статус изменен на свидетеля. По некоторым данным, Геремеев покинул страну. Организатором следствие считает Руслана Мухудинова, водителя Геремеева, — он находится в розыске.

Свидетель рассказала, что после экстренного отъезда всех, кто жил на Веерной, — на следующий день после убийства Немцова, — на ее телефонный номер звонил неизвестный мужчина с кавказским акцентом и говорил, что ей стоит уехать из Москвы подальше. Женщина опасалась за свою жизнь, за жизнь ребенка, поэтому на первом допросе сказала, что никого не опознает.

После Исоева обратилась в следственный комитет, ей предоставили государственную защиту. В суде свидетель подтвердила, что знакома с подсудимыми и опознает их на видео у ГУМа, где последний раз ужинал Борис Немцов с подругой, в переулке, где была брошена машина, на которой велась слежка, у подъезда дома на Веерной.

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Политика Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. По уголовному делу об убийстве были арестованы предполагаемый убийца Заур Дадаев и соучастники, помогавшие в слежке и сокрытии улик: Хамзат Бахаев, Темерлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Еще один обвиняемый — Беслан Шаванов — погиб при задержании в Чечне. Изначально трое подсудимых, включая Дадаева, признали свою вину, потом от признательных показаний отказались, сославшись на то, что они были даны под пытками.