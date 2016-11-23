Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода одобрили установку мемориальной доски в память о политике Борисе Немцове, передает «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря главы города Ивана Карнилина Елену Волисову.

Доска будет установлена на доме номер 134 по улице Агрономической, где жил бывший губернатора Нижегородской области.

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В сентябре мэрия Москвы отказалась устанавливать мемориальную доску Борису Немцову на месте убийства политика, сославшись, что доска может быть установлена на месте «совершения подвига, большого события, к которым убийства не относятся».

Напомним, Бориса Немцова убили на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. В убийстве обвиняются Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Еще один обвиняемый — Беслан Шаванов — погиб при задержании в Чечне. Изначально трое подсудимых, включая Дадаева, признали свою вину, потом от признательных показаний отказались, сославшись на то, что они были даны под пытками.