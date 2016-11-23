Апелляционный суд Парижа снял арест со средств на счетах РИА Новости, а также ФГУП «Космическая связь» и «Госзагрансобственность», передает ТАСС со ссылкой на гендиректора Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова.

Кондаков отметил, что аресты неправомерны, поскольку данные ФГУПы — это отдельные юридические лица и не могут отвечать своим имуществом за задолженность всего государства.

Представитель центра выразил надежду на то, что данное решение будет прецедентным и позволит принять его во внимание судами в Бельгии, где также проходят слушания по снятию ареста со счетов российских ФГУПов на территории страны.

Кроме того, решение предполагает погашение дебиторской задолженности. В частности, французская компания Eutelsat сможет оплатить долг перед «Космической связью» в 400 млн евро.

Данные активы были ранее арестованы на основании исков бывших акционеров ЮКОСа для исполнения голландским арбитражем иска от 2014 года против России на сумму в 50 млрд долларов. 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил это решение В том же месяце суд во Франции отменил арест счетов Роскосмоса.