Брянский областной суд перевел под домашний арест Романа Шилова, пробывшего под стражей четыре с половиной года — дольше всех из 13-ти обвиняемых по брянскому «маковому делу». Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Валерий Шухардин.

По делу, возбужденному ФСКН в 2012 году, обвиняются 13 человек: предприниматели Сергей, Владимир и Роман Шиловы, заведующая химико-аналитической лабораторией Пензенского научно-исследовательского института Ольга Зеленина, а также 9 предпринимателей, так или иначе сотрудничавших с фирмой Шиловых, в том числе, продававших в торговых палатках в Москве и Нижнекамске кондитерские изделия с маком.

Все они, по версии ФСКН, образовали «преступную группу» по распространению «наркотического мака». Шиловы ввозили мак, в котором содержались наркотические примеси, через брянскую таможню, Зеленина давала заключения о том, что мак не содержит наркотиков, а остальные предприниматели способствовали обработке и распространению этого мака.

Брянский областной суд дважды возвращал «маковое дело» в прокуратуру, которая, в свою очередь, передавала его на доследование в ФСКН, а затем возвращала в суд. Сейчас прокуратура вернула дело в суд в третий раз, его рассматривает судья Тулегенов.

На заседании 21 ноября суд приобщил к материалам дела представление Президиума Верховного Суда РФ «о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств», вынесенное в связи с постановлением ЕСПЧ от 30 июня текущего года. Этим постановлением ЕСПЧ признал факт необоснованного применения судами в отношении Романа Шилова меры пресечения в виде заключения под стражу, а также факт неоперативного рассмотрения его жалоб на судебные решения о продлении содержания под стражей.

Дальнейшее разбирательство по существу отложено, поскольку один из обвиняемых получил перелом ноги и в настоящее время находится на стационарном лечении в Санкт-Петербурге, участвовать в заседании в Брянском областном суде он не может. Следующее заседание по делу назначено на 5 декабря, когда должен быть получен ответ на запрос суда о состоянии обвиняемого.

Это «маковое дело» далеко не единственное — ФСКН давно объявила войну продавцам кондитерского мака. «Новая» писала о том, как в 2011 году предприниматели из Калуги получили от 5,5 до 13 лет колонии строгого режима. Совсем недавно, в декабре прошлого года за розничную торговлю пищевым маком члены семьи предпринимателей из Воронежа получили от 6,5 до 9 лет колонии.