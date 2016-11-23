Европарламент принял резолюцию о противодействии враждебной Евросоюзу пропаганде, сообщает пресс-служба парламента.

Документ был вынесен на рассмотрение польским парламентарием Анной Фотига.

Как считают в Брюсселе, информационная атака в частиности исходит от России, является частью «гибридной войны» и нацелена на то, чтобы «ослабить стратегическое единство» ЕС и США, «парализовать процесс принятия решений, дискредитировать институты ЕС и трансатлантическое партнерство».

По мнению ервопейских парламентариев, Россия использует контакты с европейскими политиками в первую очередь не для диалога, а для пропаганды. Ее инструментами Европарламент называет иноязычные телеканалы вроде Russia Today, «псевдо-информагентства и мультимедийные сервисы» (например, сеть агентств Sputnik «России сегодня»), соцсети, «интернет-троллей», а также аналитические центры, работающие на иностранную аудиторию.

Именно их активность ставит под сомнение демократические ценности, способствует разделению Европы, создает впечатление о разногласиях между странами Восточного соседства и ЕС, считают в Европарламенте.

Вторая часть документа касается пропагандистской сети исламистских организаций, например, «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (террористические организации, запрещенные в России). В резолюции говорится, что их влияние нацелено на то, чтобы скомпрометировать европейские ценности и интересы.

Европарламент призвал страны ЕС включать «стратегическую коммуникацию» в программы своего председательства во время ротации, а компетентные службы Евросоюза — следить за источниками финансирования пропаганды, направленной против ЕС.

В марте Евросоюз согласовал пять основных принципов политики в отношениях с Россией.

В июне 2015 года Европарламент принял резолюцию, призывающую критически пересмотреть отношения Евросоюза с Россией. В частности, она предполагает выделение Еврокомиссией денег на финансирование русскоязычных СМИ в Европе, которые «могли бы конкурировать с российскими СМИ, находящимися под государственным контролем».