Президент России Владимир Путин раскритиковал назначение чиновников академиками и членами-корреспондентами Российской академии наук (РАН) вопреки рекомендациям Кремля, передает ТАСС.

Путин, который ранее поручил не совмещать занятия наукой и госслужбой, заявил, что намерен принять кадровые решения в отношении этих чиновников.

«Они крупные ученые, да? Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления», — сказал он.

Путин в конце 2015 года обратился с просьбой к коллегам и президенту РАН не допускать чиновников до выборов новых членов РАН, поскольку люди, «которые замещают должности в органах государственной власти, особенно на верхних ступенях», в таком случае не смогут выполнять свои служебные обязанности.

Тем не менее сотрудники управления делами президента, министерства обороны, МВД, министерства образования и ФСБ были избраны в Российскую академию наук.

«Зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может? И второй вопрос: что мне теперь делать?» — задался вопросом Путин.

В ответ президент РАН Владимир Фортов заявил, что кандидатуры соответствовали всем требованиям принятия в Академию, более того, они «получили разрешение от своих руководителей».

Выборы в РАН прошли в октябре. В результате академиками стали 176 человек, еще 323 стали членами-корреспондентами РАН. В общей сложности на участие в выборах подали более двух тысяч заявок. По словам Фортов, это были самые масштабные выборы в РАН за всю историю.