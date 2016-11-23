Президент России Владимир Путин поздравил журналистов телеканала RT и агентства Sputnik после того, как Европарламент принял резолюцию о противодействии враждебной пропаганде.

«Тех наших представителей прессы, журналистов, которые побудили представителей представительного европейского органа принимать такие решения, хочу поздравить с тем, что они проводят, судя по всему, активно, результативно и талантливо свою работу», — цитирует президента РИА Новости.

Президент добавил, что рассчитывает на «торжество здравого смысла» и надеется, что СМИ не столкнутся с реальными ограничениями.

В принятой в среду резолюции отмечается, что Россия ведет информационную атаку с целью «ослабить стратегическое единство» ЕС и США, «парализовать процесс принятия решений, дискредитировать институты ЕС и трансатлантическое партнерство».

Европарламент считает, что инструментами России являются иноязычные телеканалы вроде RT и «псевдо-информагентства и мультимедийные сервисы», к которым в Европарламенте причислили сеть агентств Sputnik «России сегодня».

Вторая часть документа касается пропагандистской сети исламистских организаций, например, «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (террористические организации, запрещенные в России). В резолюции говорится, что их влияние нацелено на то, чтобы скомпрометировать европейские ценности и интересы.

Европарламент призвал страны ЕС включать «стратегическую коммуникацию» в программы своего председательства во время ротации, а компетентные службы Евросоюза — следить за источниками финансирования пропаганды, направленной против ЕС.