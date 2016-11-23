В отношении заключенного исправительной колонии №46 в Свердловской области Валерия Стрельникова возбудили уголовное дело по статье «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» после того, как он записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобами на пытки и поборы в исправительном учреждении, сообщает «Каспаров.Ру» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Сергея Зыкова.

В основу обвинения лег инцидент от сентября текущего года, когда Стрельников якобы ударил другого заключенного. Однако дело завели только 18 ноября, вскоре после того, как Стрельников обратился к Путину.

В видообращении заключенный рассказал, что в колонии с помощью провокаций неугодных заключенных переводят в штрафной изолятор (ШИЗО), таким образом их делают «злостными нарушителями». «Общаться с членами ОНК запрещено, люди боятся, в противном случае в отношении них тут же устроят провокацию и поместят в ШИЗО», — цитирует Стрельникова Znak.com.

Кроме того, Стрельников заявил о желании отказаться от российского гражданство, потому что он не хочет быть гражданином страны, в которой так обращаются с людьми.

Заключенный также сказал, что если с ним произойдет трагический инцидент, например, его найдут повешенным в камере или с перерезанными венами, то власти должны возбудить уголовное дело, поскольку он не собирается совершать суицид.

По мнению правозащитников, уголовное дело является попыткой давления на Стрельникова. На протяжении последних нескольких дней ему не дают лекарства (у Стрельникова больное сердце).

Кроме того, в колонии применяются санкции к еще двум заключенным, которые также жаловались на избиения и пытки в исправительном учреждении. Они находятся в ШИЗО уже около месяца.

В пресс-службе ФСИН изданию сообщили, что проверка по делу Стрельникова началась еще в сентябре, ее проводил Следственный комитет. Представитель ведомства рассказал, что у Стрельникова «обширный послужной список, он является злостным нарушителем режима». Ранее он уже записывал такое обращение, после чего отказывался от него.

В 2015 году в ИК-46 был убит заключенный Агбали Агбараллиев. После проверки по факту его смерти было возбуждено уголовное дело в отношении руководства колонии. Экс-начальник ИК Илья Чикин проходит обвиняемым по этому делу.