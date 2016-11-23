На заседании по делу в отношении журналиста РБК Александра Соколова в Тверском суде Москвы приставы задержали четырех человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря районного суда Анастасию Дзюрко.

В отношении задержанных составили административные протоколы по статье «неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила». Данная статья предполагает штраф от 500 до 1000 рублей.

Как сообщает РБК, на заседание приехали несколько десятков сторонников подсудимого. Перед началом слушания у некоторых из них возник конфликт с судебными приставами. Дело в том, что в тесном помещении Тверского суда мест хватило только родственникам подсудимых и журналистам — в зал пускали только по паспортам и пресс-картам.

Подсудимый Парфенов предложил вести процесс в помещении Верхового суда, чтобы у всех желающих была возможность присутствовать. На это судья заверил, что следующие слушания будут проходить в соответствии с принципом гласности и открытости.

В суде Соколов отказался признать свою вину. Ранее он заявлял, что уголовное дело связано с его журналистскими расследованиями. Защита подала ходатайство об отводе судьи Криворучко, который включен в санкционный «список Магнитского», состоящего из людей, уличенных западными странами в нарушении прав человека. Однако после часового перерыва судья объявил, что для отвода нет оснований.

В среду, 23 ноября, суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела журналиста Александра Соколова. Его, редактора журнала «Дуэль» Юрия Мухина, а также отставного военного летчика Валерия Парфенова и их соратника Кирилла Барабаша обвиняют в «организации деятельности экстремистского сообщества, запрещенного в России».

По мнению правоохранительных органов, обвиняемые «под благовидным предлогом организации и проведения референдума» вели экстремистскую деятельность. Речь идет о созданной в 1997 году Мухиным «Армии воли народа». Движение выступало за проведение референдума «Об ответственности власти». По результатм голосования предполагалось внести поправки в Конституцию, позволяющие гражданам оценивать деятельность политиков после истечения их полномочий, даже отправить их в тюрьму. В 2010 году организация была признана экстремистской.