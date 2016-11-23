Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала на пресс-конференции в Москве принятие Европарламентом резолюции о противодействии российской пропаганде.

Симоньян задается вопросом, как можно сравнивать Russia Today и информагентство Sputnik с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация — ред.).

«Я не понимаю, для кого это страшнее — для нас или европейского эстеблишмента, который вот так легко предает свои же собственные принципы. Принцип свободы слова так уж точно», — заявила Симоньян.

Симоньян упрекает европейские власти в том, что «как только иное мнение стало слышно, как только появилась у нас аудитория» они решили найти законодательные способы, «чтобы это иное мнение больше никогда не слышать».

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Ранее в среду Европарламент принял резолюции о противодействии пропаганде, исходящей от российских властей и исламистских организаций.

В документе говорится, что Россия использует иноязычные СМИ наподобие Russia Today и Sputnik, а также соцсети, «интернет-троллей» и аналитические центры, работающие на иностранную аудиторию, чтобы ставить под сомнение европейские демократические ценности, собирать сторонников в европейских странах и разделять народ.