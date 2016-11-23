В Ростовской области пограничники открыли огонь на границе с Украиной при задержании контрабандистов, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В результате операции задержаны двое россиян, которые на окраине российского города Донецк «пытались на внедорожниках УАЗ без номеров ввезти в Россию около полутонны продуктов питания».

«Пограничники были вынуждены открыть огонь, в результате один из нарушителей получил касательное ранение голени левой ноги», — рассказали агентству в ведомстве. Пострадавшему оказали медпомощь.

Огонь открыли из-за того, как контрабандисты не стали слушаться требований пограничников и попытались скрыться, а также они «опасно маневрировали, чем создавали угрозу жизни и здоровью пограничников».

По данным источника РИА Новости, задержанные пытались ввезти в Россию 500 килограммов сала в 21 коробке.

В отношении контрабандистов завели дела об административном правонарушении, их обвиняют в нарушении государственной границы и неповиновении требованиям пограничников.