Новая газета

МЧС: в автобусе в Москве нашли бутылку с бензином

Общество

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Под автобусом на юго-востоке Москвы найдено не взрывное устройство, а бутылка с бензином, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Юго-восточному административному округу столицы.

Информация об инциденте передана в окружное управление внутренних дел. При этом источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечает, что «у найденного предмета есть запал, и в него залита горючая жидкость, предварительно, бензин».

Как сообщили ранее в московском управлении МВД, бутылка найдена под днищем припаркованного автобуса. Ее направили на исследование. «Проводится проверка, никакой угрозы безопасности граждан нет», — заявили в полиции.

Вечером в среду источники СМИ в экстренных службах города сообщили, что в районе дома 33 по Ореховому бульвару в междугороднем автобусе «Новомосковск — Москва» найдено самодельное взрывное устройство. Впоследствии его обезвредил сапер.

Теги:
мчс, взрывчатка, москва

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