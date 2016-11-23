Управление Следственного комитета по республике Карелия проводит проверку заявлений троих заключенных о применении к ним насилии в исправительной колонии №7, где отбывает срок гражданский активист Ильдар Дадин, осужденный за участие в пикетах. Об этом рассказал ТАСС старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Виталий Коновалов.

Представитель СК заверил, что заявления осужденных рассматривают «в соответствии с уголовно-процессуальным законом, проводим проверки».

Накануне «Московский комсомолец» сообщил, что родственницы заключенных ИК-7 написали президенту России Владимиру Путину коллективное письмо о пытках в колонии с просьбой взять расследование пыток под личный контроль.

«Несмотря на широкий резонанс и приезд московских правозащитников, виновные в пытках сотрудники ИК-7 даже не были отстранены от работы, а жалобщики оказались в их полной власти. В итоге каждый, кто осмелился пожаловаться на пытки, подвергся ещё более жестоким избиениям», — говорится в обращении.

Родственники заключенных также пожаловались на то, что хотя следствие и начало проверку, следователи «до сих пор не допросили заключенных и не изъяли видеозаписи». Также в колонии не провели медицинскую проверку, которая может подтвердить наличие следов пыток.

Доклад Совета по правам человека, представители которого приезжали в начале ноября в сегежскую колонию, будет представлен Путину только в декабре.

С конца октября Meduza опубликовала два письма Ильдара Дадина, в которых он рассказывает о пытках в карельской колонии, где он отбывает наказание по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Он пожаловался на то, что сотрудники колонии избивают и издеваются над заключенными. От пыток также пострадал и он сам.

С тех пор в колонию приезжали члены СПЧ Игорь Каляпин и Павел Чиков, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она лично предложила перевести Дадина в другую колонию, на что он ответил отказом, поскольку тогда пытки остальных заключенных продолжатся.