Управление делами президента «примет все необходимые кадровые решения в соответствии с поручением главы государства». Об этом заявила пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова после того, как Владимир Путин выступил с критикой чиновников, ставших академиками и членами-корреспондентами Российской академии наук (РАН), передает ТАСС.

По информации источника «Дождя», под опалу из-за своей «научной деятельности» могут попасть до десяти чиновников:

начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун;

замруководителя Росгидромета Александр Макоско;

генеральный конструктор «ГРЦ Макеева» Владимир Дегтярь;

начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ России Василий Христофоров;

член военно-промышленной комиссии при правительстве Игорь Шеремет;

замруководителя МВД Александр Савенков;

член Совета Федерации от Бурятии Арнольд Тулохонов;

генеральный конструктор концерна радиостроения «Вега» Владимир Верба.

Кроме того, под критерий госслужбы попадают директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и советник президента Объединенной авиастроительной корпорации Борис Алешин.

В среду Путин обвинил чиновников и сотрудников силовых ведомств в том, что они, несмотря на рекомендации Кремля, решили участвовать в выборах в РАН. «Они крупные ученые, да? Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления», — сказал он.

В октябре прошли выборы в Российскую академию наук. Академиками избраны 176 человек, еще 323 кандидата стали членами-корреспондентами РАН. По словам президента РАН Владимира Фортова, это были самые масштабные выборы за всю историю Академии.

Ранее в 2015 году Путин рекомендовал чиновникам не избираться в РАН, поскольку это будет мешать их государственной службе, а работать «в свободное время» у них вряд ли получится, поскольку у чиновников слишком много работы.