Ходорковский попросил отменить заморозку 100 млн евро в Ирландии
Михаил Ходорковский добивается разморозки принадлежащих ему 100 млн евро, которые были заморожены Ирландией по запросу финансовой полиции, сообщает пресс-служба общественного деятеля.
Ходорковский обратился с заявлением в Окружной суд Ирландии с просьбой разморозить средства двух инвестиционных фондов.
В сообщении объясняется, что средства заморозили во время нахождения Ходорковского в тюрьме в 2011 году. Как пишет The Irish Times, это произошло по запросу ирландского бюро по расследованию экономических преступлений, по закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Ирландская полиция на протяжении несакольких лет через суд замораживает средства в рамках антиотмывочных расследований.
Адвокат Ходорковского в суде заявил, что полиция Ирландии — «единственное агентство в свободном мире, которое признает, что обвинения [в адрес Ходорковского] обоснованы».
Защита Ходорковского подчеркивает, что эти деньги получены легально в результате операций по выплате дивидентов и обратного выкупа акций в 2002-2003 годах.
Слушания в Окружном суде Ирландии начались в понедельник, 21 ноября.