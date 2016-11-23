Михаил Ходорковский добивается разморозки принадлежащих ему 100 млн евро, которые были заморожены Ирландией по запросу финансовой полиции, сообщает пресс-служба общественного деятеля.

Ходорковский обратился с заявлением в Окружной суд Ирландии с просьбой разморозить средства двух инвестиционных фондов.

В сообщении объясняется, что средства заморозили во время нахождения Ходорковского в тюрьме в 2011 году. Как пишет The Irish Times, это произошло по запросу ирландского бюро по расследованию экономических преступлений, по закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Ирландская полиция на протяжении несакольких лет через суд замораживает средства в рамках антиотмывочных расследований.

Адвокат Ходорковского в суде заявил, что полиция Ирландии — «единственное агентство в свободном мире, которое признает, что обвинения [в адрес Ходорковского] обоснованы».

Защита Ходорковского подчеркивает, что эти деньги получены легально в результате операций по выплате дивидентов и обратного выкупа акций в 2002-2003 годах.

Слушания в Окружном суде Ирландии начались в понедельник, 21 ноября.