Старший сын избранного президента США Дональда Трампа провел переговоры с дипломатами, экспертами и политиками о способах взаимодействия с Россией по ситуации в Сирии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников мероприятия.

Как пишет издание, 11 октября в отеле «Ритц» в Париже Дональд Трамп-младший провел переговоры с экспертами, которые придерживаются российской позиции по урегулированию конфликта в Сирии. Мероприятие было организовано французским Центром политических и международных исследований, создатели которого — Фабьен Бауссар и его супруга Ранда Кассис – настаивают на решающей роли президента страны Башара Асада в разрешении сирийской войны. Как отмечает WSJ, в сирийском вопросе Кассис поддерживает позицию Кремля.

Дополняется