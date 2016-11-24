Министерство иностранных дел Украины выразило протест России после нападения на Национальный культурный центр Украины в Москве и потребовало провести расследование инцидента. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Киев выразил решительный протест в связи с поджогом флага Украины перед зданием культурного центра и призвал привлечь виновных к ответственности.

«Указанные события вокруг украинского учреждения, которое осуществляет исключительно мирную, просветительскую деятельность, расцениваются на Украине как откровенная провокация, целью которой является разжигание межнациональной розни и искусственное навязывание российскому обществу антиукраинской агрессии», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Речь идет об инциденте, который произошел 22 ноября у здания Национального культурного центра Украины на Арбате. Тогда неизвестные подожгли флаг Украины и написали на фасаде здания «Харьков —русский город». Нападавшие скрылись с места происшествия до прибытия полицейских.

Ответственность за акцию взяла на себя незарегистрированная партия «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Представитель «Другой России» Александр Аверин заявил, что таким образом члены организации выразили протест против действий украинских военных в Донбассе.