Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг направил запросы в Следственный комитет России и Генпрокуратуру с требованием установить обстоятельства гибели подростков в селе Струги Красные и проверить законность действий Нацгвардии при штурме дома.

Шлосберг попросил СК провести проверку на предмет наличия составов преступлений по статьям «Доведении до самоубийства», «Побоях», «Оставлении в опасности», «Небрежном хранение огнестрельного оружия «Превышении должностных полномочий» и «Халатности». В частности, депутат просит проверить обращение родителей 15-летней Кати В. в полицию с информацией о том, что ее друг якобы взял ее в заложники, что «обусловило уголовно-правовую квалификацию события и многие последовавшие действия полиции и Национальной гвардии на месте преступления».

Помимо этого, Шлосберг потребовал установить детали штурма дома, в котором находились подростки, и дать правовую оценку действиям сотрудников Нацгвардии.

«Полагаю, что находясь на месте событий, прокурор Псковской области Белов своими полномочиями в области защиты прав и свобод несовершеннолетних граждан в необходимой и достаточной мере не воспользовался, тем самым ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности. Он не инициировал привлечение к переговорам с несовершеннолетними профессиональных психологов, не запросил консультации и помощь сотрудников общеобразовательной организации, где обучались несовершеннолетние, не возражал против ведения переговоров сотрудниками правоохранительных органов путем угроз и ультиматумов, что усугубило ситуацию и в итоге привело к трагическому финалу – самоубийству несовершеннолетних», — отмечает депутат.

Напомним, 14 ноября в поселке Струги Красные Псковской области погибли двое подростков, которые сбежали от родителей, забаррикадировались в доме и открыли стрельбу, транслируя происходящее в интернете. На видео школьники признались, что ушли из дома из-за конфликта с родителями.

По официальной версии, прибывшие на место силовики вели переговоры с подростками, а когда дети перестали отвечать, начали штурм дома. Проникнув в помещение, они обнаружили, что подростки покончили с собой.